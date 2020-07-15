Тверское УФАС заподозрило администрацию Кувшиново в нарушении антимонопольного законодательства

Тверское УФАС России рассмотрело дело в отношении администрации города Кувшиново Фото: tver.fas.gov.ru

Тверское УФАС России рассмотрело дело в отношении администрации города Кувшиново о нарушении антимонопольного законодательства при передаче в аренду муниципальных объектов системы теплоснабжения.

- Указанные объекты введены в эксплуатацию более пяти лет назад, а передача таких объектов может осуществляться только в рамках заключения концессионных соглашений, - сообщили в ведомстве.

В то время, как требовалось провести торги на право заключения соглашения, объекты были сданы в аренду.

По результатам рассмотренного дела Тверское УФАС России установило в действиях Администрации нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.