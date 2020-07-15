2020-07-15T14:26:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В учреждениях УФСИН Тверской области разрешили краткосрочные свидания

Предоставление длительных свиданий приостановлено до особого указания
Ольга ТРОФИМОВА
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В учреждениях УФСИН разрешили свиданияВ учреждениях УФСИН разрешили свиданияФото: Мария ЛЕНЦ
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С 15 июля, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России, возобновляется предоставление краткосрочных свиданий и прием передач для подозреваемых, обвиняемых и осужденных во всех учреждениях УФСИН России по Тверской области.

При этом должны быть строго соблюдены все санитарно-противоэпидемические меры.

- Предоставление краткосрочных свиданий и прием посылок и передач будет осуществляться при наличии у всех участников средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - Для посетителей будет осуществляться входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. Лица с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела в учреждения допускаться не будут.

Предоставление длительных свиданий пока по-прежнему приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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