В Тверской области могут снять ограничения на дорогах для лесовозов
Губернатор Игорь Руденя провел совещание по актуальным для лесопромышленного комплекса (далее - ЛПК) региона вопросам. В числе их - дополнительные меры по поддержке пострадавших от пандемии предприятий отрасли в Верхневолжье.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, упал спрос на продукцию, возникли проблемы с экспортными поставками и вообще с доставкой заготовленной древесины.
Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить комплекс как неотложных, так и стратегических мер поддержки ЛПК региона.
Одно из предложений – включение ЛПК в перечень пострадавших отраслей на федеральном уровне. Это, к примеру, позволит давать предприятиям ЛПК льготные займы на выплаты зарплат работникам.
Также, по мнению участников совещания, было бы неплохо ввести отсрочки по внесению арендной платы за лес в федеральный бюджет. На региональном уровне такое решение уже принято.
Значимыми для отрасли также стали поддержка региона в лесовосстановлении и помощи материалами для восстановления дорог.
Игорь Руденя отметил, что необходимо также продумать вопрос о дополнительной помощи предприятиям ЛПК в вывозе древесины. Речь идет о снятии ограничений на дорогах для лесовозов.
Справка "КП"-Тверь"
Сейчас в лесопромышленном комплексе Тверской области действует 340 предприятий, в отрасли занято свыше 7000 человек.
За прошедшие годы объём выпуска продукции ЛПК вырос в 1,7 раза: с 8,7 млрд рублей в 2016 году до 15 млрд рублей в 2019-м. За этот период в 1,5 раза увеличились доходы областного бюджета от использования лесов – с 624 млн рублей до 962 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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