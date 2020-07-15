В Тверской области могут снять ограничения на дорогах для лесовозов

15 Июль 2020 2020-07-15T13:47:19+03:00

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Губернатор Игорь Руденя провел совещание по актуальным для лесопромышленного комплекса (далее - ЛПК) региона вопросам. В числе их - дополнительные меры по поддержке пострадавших от пандемии предприятий отрасли в Верхневолжье.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, упал спрос на продукцию, возникли проблемы с экспортными поставками и вообще с доставкой заготовленной древесины.

Игорь Руденя подчеркнул – необходимо продолжить комплекс как неотложных, так и стратегических мер поддержки ЛПК региона.

Одно из предложений – включение ЛПК в перечень пострадавших отраслей на федеральном уровне. Это, к примеру, позволит давать предприятиям ЛПК льготные займы на выплаты зарплат работникам.

Также, по мнению участников совещания, было бы неплохо ввести отсрочки по внесению арендной платы за лес в федеральный бюджет. На региональном уровне такое решение уже принято.

Значимыми для отрасли также стали поддержка региона в лесовосстановлении и помощи материалами для восстановления дорог.

Игорь Руденя отметил, что необходимо также продумать вопрос о дополнительной помощи предприятиям ЛПК в вывозе древесины. Речь идет о снятии ограничений на дорогах для лесовозов.

Справка "КП"-Тверь"

Сейчас в лесопромышленном комплексе Тверской области действует 340 предприятий, в отрасли занято свыше 7000 человек.

За прошедшие годы объём выпуска продукции ЛПК вырос в 1,7 раза: с 8,7 млрд рублей в 2016 году до 15 млрд рублей в 2019-м. За этот период в 1,5 раза увеличились доходы областного бюджета от использования лесов – с 624 млн рублей до 962 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU