Пожилой грибник провел ночь в лесу у костра в Тверской области

75-летний пенсионер провел ночь в лесу у костра Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"

В ночь на 14 июля в Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" поступила заявка на поиск 75-летнего Евгения Баранова. Дедушка потерялся в лесах Конаковского района - утром 13 июля уехал за грибами и пропал.

Телефона с собой у мужчины не было, что значительно затруднило поиски. В дождливую ночь волонтеры выехали на место.

Ситуация сложная. Родные не знают, куда конкретно ходил Евгений Иванович, но помнят, что от станции Донховка он обычно шел около полутора часов и дальше через поле - в лес.

В 3:30 утра на место прибыли первые экипажи. Работают на отклик. В 6.30 четверо волонтеров вынуждены уехать домой. Двое оставшихся продолжают поиски и, спустя некоторое время, обнаруживают пенсионера живым и невредимым.

- Евгений Иванович смог развести костер и ночь провел в тепле, а к утру понял, в каком направлении продолжать движение, - сообщают подробности спасения волонтеры и напоминают всем, что отправляясь в лес, необходимо брать с собой заряженный телефон, спички, еду и воду, а также компас, если умеете им пользоваться.