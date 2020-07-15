Житель Тверской области отправится в колонию за посадку наркосодержащих растений

15 Июль 2020 2020-07-15T13:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В мае 2019 года 29-летний житель Тверской области был уличен в посадке наркосодержащих растений на территории лесного массива.

Полученный урожай он переработал в наркотическое вещество и хранил дома, где его и изъяла полиция.

Суд признал молодого человека виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU