Житель Тверской области отправится в колонию за посадку наркосодержащих растений
Посевы он осуществлял в лесном массиве
Мужчина выращивал запрещенные растения в лесном массивеФото: Мария ЛЕНЦ
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В мае 2019 года 29-летний житель Тверской области был уличен в посадке наркосодержащих растений на территории лесного массива.
Полученный урожай он переработал в наркотическое вещество и хранил дома, где его и изъяла полиция.
Суд признал молодого человека виновным в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU