В Тверской области директора школы оштрафовали на двадцать тысяч рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T12:26:11+03:00

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Прокуратура Рамешковского района провела проверку и установила, что в конце 2019 года директором МОУ "Алешинская основная общеобразовательная школа" был заключен контракт с подрядчиком на поставку продуктов питания для школьников на сумму 99 тыс. рублей.

В рамках его реализации заказчик оплатил товар на сумму более 240 тыс. рублей, что превысило определенную сторонами цену контракта более чем в два раза.

По данному факту прокурором района в отношении руководителя образовательной организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения виновному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU