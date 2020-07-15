2020-07-15T12:17:19+03:00
Общество

Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области Фото: архив "КП"Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Лихославльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены ресурсы с предложениями об изготовлении и продаже поддельных медицинских справок, подтверждающих факт установления инвалидности.

По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлены административные исковые заявления с требованием признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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