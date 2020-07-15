Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области
Нарушения выявила прокуратура
Суд запретил сайты по продаже медицинских справок об инвалидности в Тверской области Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Лихославльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены ресурсы с предложениями об изготовлении и продаже поддельных медицинских справок, подтверждающих факт установления инвалидности.
По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлены административные исковые заявления с требованием признать размещенную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Иски рассмотрены и удовлетворены.
Решения суда в законную силу не вступили.
ИСТОЧНИК KP.RU