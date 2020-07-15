Помощь санавиации потребовалась пациенту с вирусной пневмонией в Тверской области
Мужчину доставили в Тверь из Ржева
Вертолет санавиации вылетал во Ржев Фото: Минздрав Тверской области
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13 июля вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы Твери совершил срочный вылет во Ржев.
- Экстренная помощь потребовалась 57-летнему пациенту с двухсторонней вирусной пневмонией, осложненной полиорганной недостаточностью, - сообщили в областном Минздраве.
Пациент госпитализирован в специализированный пульмонологический госпиталь ОКБ для дообследования и дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU