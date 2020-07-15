Пять тысяч рублей украли с банковской карты жительницы Твери
Подозреваемый задержан
Жительница Твери лишилась 5000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Заволжский отдел полиции по городу Твери обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание пяти тысяч рублей.
Потерпевшая сообщила полицейским, что недавно потеряла карту и в отделение банка о блокировке не обращалась.
В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Твери. Злоумышленник пояснил, что расплачивался картой в магазине.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU