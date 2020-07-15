2020-07-15T11:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса выписаны еще 102 пациента

Подтверждено 29 новых случаев инфекции
Ольга ТРОФИМОВА
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После коронавируса выздоровели 3544 человекаПосле коронавируса выздоровели 3544 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 15 июля, инфекция выявлена у 4153 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3544 человека (+102 за минувшие сутки).

В настоящее время 504 (-75 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

105 человек скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 15 июля, подтверждено 6 422случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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