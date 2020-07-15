В Тверской области после коронавируса выписаны еще 102 пациента
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 15 июля, инфекция выявлена у 4153 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3544 человека (+102 за минувшие сутки).
В настоящее время 504 (-75 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
105 человек скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 15 июля, подтверждено 6 422случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»