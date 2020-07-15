Жителя Тверской области осудили за попытку убийства сожителя бывшей жены
Преступление было совершено в декабре прошлого года. 31-летний житель Селижаровского района в состоянии алкогольного опьянения из ревности к бывшей супруге ночью через открытое окно проник в квартиру, где она проживала с сожителем.
Проснувшись молодые люди увидели в руках нападавшего складной нож, которым он успел ранить спящего мужчину.
Пострадавший выхватил нож из руки бывшего супруга сожительницы и вызвал сотрудников полиции.
Суд признал мужчину виновным. За покушение на убийство шесть лет от проведет в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU