Жителя Тверской области осудили за попытку убийства сожителя бывшей жены

15 Июль 2020 2020-07-15T10:44:42+03:00

Шесть лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: архив "КП"

Шесть лет он проведет в колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено в декабре прошлого года. 31-летний житель Селижаровского района в состоянии алкогольного опьянения из ревности к бывшей супруге ночью через открытое окно проник в квартиру, где она проживала с сожителем.

Проснувшись молодые люди увидели в руках нападавшего складной нож, которым он успел ранить спящего мужчину.

Пострадавший выхватил нож из руки бывшего супруга сожительницы и вызвал сотрудников полиции.

Суд признал мужчину виновным. За покушение на убийство шесть лет от проведет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU