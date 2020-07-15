Рядом с кладбищем в Весьегонске Тверской области устранили свалку

15 Июль 2020 2020-07-15T10:46:38+03:00

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Прокуратура провела проверку в Весьегонском муниципальном округе и выявила факт образования, на территории рядом с муниципальным кладбищем на улице Есенина, свалки твердых бытовых отходов.

По факту выявленных нарушений прокурором района главе органа местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU