Рядом с кладбищем в Весьегонске Тверской области устранили свалку
Нарушения выявила прокуратура
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Прокуратура провела проверку в Весьегонском муниципальном округе и выявила факт образования, на территории рядом с муниципальным кладбищем на улице Есенина, свалки твердых бытовых отходов.
По факту выявленных нарушений прокурором района главе органа местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU