15 Июль 2020 2020-07-15T10:31:59+03:00

Бдительная женщина не повелась на уловки мошенника в Тверской области Фото: Анастасия ОСИПОВА

И обратилась в полицию

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В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратилась 45-летняя жительница Осташкова. Женщина сообщила, что ей позвонили мошенники с целью завладеть ее сбережениями.

Обратившейся позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил заведомо ложные сведения о несанкционированном доступе к ее кредитной банковской карте. Неизвестный стал убеждать женщину найти близлежащий банкомат и выполнить под его диктовку ряд операций, чтобы предотвратить дальнейшее списание средств.

Женщина отказалась следовать указаниям неизвестного и сообщила, что лично обратится в отделение финансового учреждения для решения возникшей проблемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU