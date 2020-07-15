Бдительная женщина не повелась на уловки мошенника в Тверской области
В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратилась 45-летняя жительница Осташкова. Женщина сообщила, что ей позвонили мошенники с целью завладеть ее сбережениями.
Обратившейся позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил заведомо ложные сведения о несанкционированном доступе к ее кредитной банковской карте. Неизвестный стал убеждать женщину найти близлежащий банкомат и выполнить под его диктовку ряд операций, чтобы предотвратить дальнейшее списание средств.
Женщина отказалась следовать указаниям неизвестного и сообщила, что лично обратится в отделение финансового учреждения для решения возникшей проблемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU