Сильный ветер повалил деревья в Тверской области

15 Июль 2020 2020-07-15T09:58:22+03:00

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В ночь на 15 июля сильный ветер обрушился на Тверскую область. В ГУ МЧС России по Тверской области поступил ряд сообщений от жителей о поваленных деревьях.

На места происшествий для оказания помощи были направлены сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Работа по распилу упавших веток и вывозу их с дорог и дворов организована в Торжке, Осташкове, Зубцове, Твери.

- В связи с прохождением по территории Центрального федерального округа комплекса неблагоприятных метеорологических явлений с 18:00 14 июля Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в усиленном режиме, развёрнут оперативный штаб по контролю за обстановкой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU