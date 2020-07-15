2020-07-15T09:58:22+03:00
Происшествия

Сильный ветер повалил деревья в Тверской области

МЧС работат в усиленном режиме
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В ночь на 15 июля сильный ветер обрушился на Тверскую область. В ГУ МЧС России по Тверской области поступил ряд сообщений от жителей о поваленных деревьях.

На места происшествий для оказания помощи были направлены сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Работа по распилу упавших веток и вывозу их с дорог и дворов организована в Торжке, Осташкове, Зубцове, Твери.

- В связи с прохождением по территории Центрального федерального округа комплекса неблагоприятных метеорологических явлений с 18:00 14 июля Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в усиленном режиме, развёрнут оперативный штаб по контролю за обстановкой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь санавиации потребовалась пациенту с вирусной пневмонией в Тверской области
Пять тысяч рублей украли с банковской карты жительницы Твери
В Тверской области после коронавируса выписаны еще 102 пациента
Жителя Тверской области осудили за попытку убийства сожителя бывшей жены
Рядом с кладбищем в Весьегонске Тверской области устранили свалку
Бдительная женщина не повелась на уловки мошенника в Тверской области
Сильный ветер повалил деревья в Тверской области
В Вышнем Волочке Тверской области мотоциклист попал в ДТП
В Тверской области разрешили концерты, матчи и аттракционы
Новый вокзал построят в Твери на базе железнодорожной станции
В Тверской области пошедшим навстречу бизнесу арендодателям возместят часть потерь
В Тверской области семьи с детьми 16-18 лет снова получат выплаты
Два человека пострадали в ДТП на улице Фрунзе в Твери
В трех городах Тверской области обновят водозабор и очистные сооружения
Девочку с пулевым ранением перевели из реанимации в хирургию тверской детской ОКБ
Напоив приятеля, житель Твери украл у него юбилейные монеты, валюту и "ювелирку"
Кировчанин забил насмерть своего знакомого в Твери
С территории мотеля в Тверской области мужчина украл строительный вагончик
В Тверской области врача-гинеколога осудили за подложную справку о беременности
В парках и скверах Твери косят траву и высаживают цветники
Двое мужчин погибли при чистке колодца в Тверской области