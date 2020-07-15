В Вышнем Волочке Тверской области мотоциклист попал в ДТП

15 Июль 2020 2020-07-15T09:43:27+03:00

В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области

Пострадавший сам пришел в больницу

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Авария произошла 14 июля на улице Ямская в Вышнем Влочке Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 28-летний водитель мотоцикла "Альфа" совершил опрокидывание и получил травмы.

Пострадавший сам обратился в больницу. Водительского удостоверения мотоциклист не имеет. Наличие документов на мотоцикл уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU