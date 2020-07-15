В Вышнем Волочке Тверской области мотоциклист попал в ДТП
Пострадавший сам пришел в больницу
В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 14 июля на улице Ямская в Вышнем Влочке Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, 28-летний водитель мотоцикла "Альфа" совершил опрокидывание и получил травмы.
Пострадавший сам обратился в больницу. Водительского удостоверения мотоциклист не имеет. Наличие документов на мотоцикл уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU