В Твери пропал 37-летний мужчина

11 Июль 2020 2020-07-11T11:24:37+03:00

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить поисковикам или полицейским. Ориентировка: ПСО «Сова»

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В Твери пропал 37-летний Сергей Секунов. Информацию о розыске опубликовал ПСО «Сова» . Поисковики поясняют, что о местоположении мужчины ничего неизвестно с 5 июля.

Особые приметы Сергея Секунова: нет двух верхних зубов, шрамы на лице слева и на руках. Рост 175 сантиметров, светло-голубые глаза, волосы русые короткие, худощавого телосложения.

Был одет в красную футболку, синие джинсы с белым ремнём, чёрные кроссовки «Adidas».

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8(920)171-65-50, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU