2020-07-11T11:12:11+03:00
Общество

За сутки ещё 32 человека заболели коронавирусом в Тверской области

Обновлена статистика по COVID-19 на 11 июля
Алина ПЕТРОВА
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Жителям Тверской области рекомендовано носить маски в общественных местах.Жителям Тверской области рекомендовано носить маски в общественных местах.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Тверской области на 11 июля подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего в регионе с начала эпидемии подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровело 64 человека, с начала эпидемии выписаны 3295 заболевших. 641 изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

97 человек с подтверждённым коронавирусом умерли. Трое скончались за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в регионе с начала эпидемии подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в регионе С 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности. Закрыты ряд частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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