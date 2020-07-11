За сутки ещё 32 человека заболели коронавирусом в Тверской области
В Тверской области на 11 июля подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции.
Всего в регионе с начала эпидемии подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Выздоровело 64 человека, с начала эпидемии выписаны 3295 заболевших. 641 изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
97 человек с подтверждённым коронавирусом умерли. Трое скончались за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Всего в регионе с начала эпидемии подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, в регионе С 17 марта продолжает действовать режим повышенной готовности. Закрыты ряд частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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