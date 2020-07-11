Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания в Твери
Сбежавших до сих пор ищет полиция
Сбежавших ищут спецпатрули силовиков.
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Вечером 10 июля несколько граждан государств СНГ, решили не дожидаться депортации из страны и сбежали из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Всю ночь беглецов в Перемерках и близлежащих районах искали патрули ГИБДД, ППС, машины УФСБ и Росгвардии.
Поиски продолжаются.
В региональном УМВД пояснили, что выясняют подробности произошедшего:
— На месте находится руководство УМВД России по Тверской области, работает следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU