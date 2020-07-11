В Тверской области будут грозы и сильный ветер

11 Июль 2020 2020-07-11T09:11:50+03:00

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Жителей Тверской области вновь ждет ухудшении погоды. В Гидрометцентре сообщают, что в субботу, 11 июля, в регионе объявлен «жёлтый уровень погодной опасности» (погода потенциально опасна) - будут грозы и сильный ветер.

Предупреждение будет действовать до утра воскресенья.

Напомним, непогода уже «потрепала» региона на минувшей неделе. 7 и 8 июля от стихии пострадали Тверь, Калининский, Конаковский, Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Кимрский, Кашинский и Калязинский районы - здесь в результате разгула стихии произошли обрывы на ЛЭП. Часть жителей остались без электричества.

Так что в предстоящие выходные лучше оставаться дома, если вы за рулем - не превышайте скорость и держите дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU