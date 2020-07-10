Рассматривается вопрос модернизации системы теплоснабжения Твери при участии ПАО «Газпром»

10 Июль 2020 2020-07-10T23:06:15+03:00

Губернатор подчеркнул, как важно для Твери строительства новых теплоисточников и замена изношенных сетей. Фото: ПТО

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В Твери запланирована реконструкция и модернизация системы теплоснабжения. В этом трудоемком деле, судя по всему, примет участие ПАО «Газпром».

Во всяком случае, как сообщает областное правительство, 10 июля губернатор Игорь Руденя в рамках совещания по видеоконференцсвязи обсудил эту тему с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, руководством ООО «Газпром теплоэнерго» и других структур компании. Подробностей, правда, сообщается мало.

Игорь Руденя подчеркнул, как важно для Твери строительства новых теплоисточников и замена изношенных сетей с использованием современных решений и технологий.

Сообщается, что уже сформирован поэтапный план подготовки и реализации инвестпроекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения столицы Верхневолжья. Причем «Газпром» даже уже обследует эти самые объекты теплоснабжения.

Участники совещания также обсудили реализацию в Тверской области программы газификации до 2025 года. В 2020 году завершится разработка проектов строительства важнейших для региона газопроводов – «Ржев – Нелидово», межпоселковых газопроводов до посёлков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм.

Обсуждение вопроса с представителями ПАО "Газпром" прошло в формате видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU