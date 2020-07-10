2020-07-10T20:10:34+03:00
Звезды

Долгожданное событие: В Твери открыли памятник Сергею Лемешеву

Он установлен на Театральной площади
Ирина ТАРАСОВА
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В прошлом году бюст отреставрировали. Фото: администрация ТвериВ прошлом году бюст отреставрировали. Фото: администрация Твери
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В пятницу 10 июля состоялось открытие бюста великого певца Сергея Лемешева. Оно было приурочено к 118-летию со дня его рождения.Лемешев родился в селе Старое Князево, сейчас это деревня Князево в Калининском районе. Его творческий путь начался на тверской земле.

В память о выдающемся теноре в Твери был установлен его бюст, который первоначально находился на улице Трехсвятской. Однако многие жители города отмечали, что на этом месте он не очень заметен. В прошлом году бюст отреставрировали. Одновременно было принято решение о переносе его в другое место, которое выбиралось при помощи голосования на сайте городской администрации. В итоге большинство проголосовавших горожан высказались за Театральную площадь.

Как заметил присутствовавший на церемонии открытия глава администрации Центрального района Максим Чубуков, площадь с открытием этого памятника стала более привлекательной как для горожан, так и для гостей Твери.

Театральная площадь стала еще краше. Фото: администрация Твери

Театральная площадь стала еще краше. Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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