В Тверской области запланировано создать ещё две площадки для санавиации
10 июля на заседании президиума правительства региона утвердили документацию по планировке площадок для вертолетов санитарной авиации в Зубцовском и Бельском районах.
Когда площадки будут созданы, не уточняется.
С начала 2020 года также принята документация по планировке 12 новых площадок для медицинских вертолетов в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кашине, Кувшиново.
Задачу развивать санавиацию в Верхневолжье поставил губернатор Игорь Руденя.
В настоящее время в регионе уже есть 25 вертолетных площадок.
В феврале прошлого года Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России.
Всего за 2020 год в регионе совершено 88 вылетов вертолетов санавиации, в июне - 26.
ИСТОЧНИК KP.RU
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