2020-07-10T20:12:30+03:00
Здоровье

В Тверской области запланировано создать ещё две площадки для санавиации

Принята документация по их планировке
Алексей АНДРЕЕВ
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В регионе насчитывается 25 вертолетных площадок для санавиации. Фото: ПТОВ регионе насчитывается 25 вертолетных площадок для санавиации. Фото: ПТО
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10 июля на заседании президиума правительства региона утвердили документацию по планировке площадок для вертолетов санитарной авиации в Зубцовском и Бельском районах.

Когда площадки будут созданы, не уточняется.

С начала 2020 года также принята документация по планировке 12 новых площадок для медицинских вертолетов в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кашине, Кувшиново.

Задачу развивать санавиацию в Верхневолжье поставил губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе уже есть 25 вертолетных площадок.

В феврале прошлого года Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России.

Всего за 2020 год в регионе совершено 88 вылетов вертолетов санавиации, в июне - 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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