2020-07-10T19:21:59+03:00
Общество

В Твери центр соцподдержки будет работать и в выходные

Для того, чтобы ускорить процесс предоставления пособий
Алексей АНДРЕЕВ
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Сотрудники тверского Центра соцподдержки населения ради людей поработают и в выходные. Фото: www.google.ru/mapsСотрудники тверского Центра соцподдержки населения ради людей поработают и в выходные. Фото: www.google.ru/maps
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Чтобы ускорить рассмотрение заявлений на предоставление выплат, предусмотренных семьям с детьми, Центр социальной поддержки населения города Твери будет работать в выходные дни. Это решение принято областным министерством социальной защиты населения.

Напомним, что ранее возле в Центр образовалась очередь из людей, которые жаждали прояснить ситуацию с положенными им детскими пособиями.

В связи с введением новых мер социальной поддержки семей с детьми количество обращений граждан не только в Твери, но и в районные центры соцзащиты населения значительно увеличилось.

Как сообщает областное правительство, приняты меры, для более оперативного рассмотрения обращений привлечены дополнительные сотрудники.

10 июля с руководителями учреждений соцзащиты проведено дополнительное совещание по вопросу избежания очередей.

Напомним, что за назначением мер соцподдержки можно обращаться через интернет-портал госуслуг, а также через филиалы ГАУ «МФЦ» или посредством почтовой связи.

В Центре соцподдержки населения Твери создана горячая линия: 8 (4822) 78 19 89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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