В Твери центр соцподдержки будет работать и в выходные
Чтобы ускорить рассмотрение заявлений на предоставление выплат, предусмотренных семьям с детьми, Центр социальной поддержки населения города Твери будет работать в выходные дни. Это решение принято областным министерством социальной защиты населения.
Напомним, что ранее возле в Центр образовалась очередь из людей, которые жаждали прояснить ситуацию с положенными им детскими пособиями.
В связи с введением новых мер социальной поддержки семей с детьми количество обращений граждан не только в Твери, но и в районные центры соцзащиты населения значительно увеличилось.
Как сообщает областное правительство, приняты меры, для более оперативного рассмотрения обращений привлечены дополнительные сотрудники.
10 июля с руководителями учреждений соцзащиты проведено дополнительное совещание по вопросу избежания очередей.
Напомним, что за назначением мер соцподдержки можно обращаться через интернет-портал госуслуг, а также через филиалы ГАУ «МФЦ» или посредством почтовой связи.
В Центре соцподдержки населения Твери создана горячая линия: 8 (4822) 78 19 89.
ИСТОЧНИК KP.RU