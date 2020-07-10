2020-07-10T17:11:21+03:00
Происшествия

Мать девочки, запертой на балконе в Твери, найдена

Женщина была на работе и думала, что за ребёнком приглядывает её сожитель
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Правоохранителям предстоит решить вопрос о применении к женщине мер административного воздействия.Правоохранителям предстоит решить вопрос о применении к женщине мер административного воздействия.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Установлена и найдена мать девочки, которую 9 июля обнаружили запертой на балконе пятиэтажки. Напомним, прохожие увидели 7-летнюю девочку на балконе пятого этажа дома №1 по улице Вагжанова.

Ребёнок что-то кричал, привлекая к себе внимание. На место вызвали полицейских и МЧС. Когда они попали в квартиру, оказалось, что девочка там одна. Её отвезли в больницу до тех пор, пока не найдутся родные.

Сегодня стало известно, что личность матери ребёнка установлена, её нашли. По информации, полученной "КП"-Тверь", женщина ушла на работу, оставив присматривать за дочкой своего сожителя. Но он отправился по своим делам, бросив ребёнка одного.

Предположительно девочка вышла на балкон сама, испугавшись быть дома одной.

Оценку действиям матери ребёнка предстоит дать правоохранителям, равно как и решить вопрос о применении к женщине мер административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долгожданное событие: В Твери открыли памятник Сергею Лемешеву
В Тверской области запланировано создать ещё две площадки для санавиации
В Твери центр соцподдержки будет работать и в выходные
В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Мать девочки, запертой на балконе в Твери, найдена
Одиннадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
В парках Твери начинают работать прокаты и спортивные комплексы
На Кремлёвской набережной в Москве появилось граффити с изображением Ржевского мемориала в Тверской области
Более 700 ДТП было совершено в Тверской области за полгода, погибли 94 человека
За хранение военного трофея осудили мужчину в Тверской области
Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр
Трое жителей Твери заявили в полицию о краже велосипедов
За неделю Госавтоинспекция Тверской области проверила 50 автобусов
Тверской цирк ждет масштабная реконструкция