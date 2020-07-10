Мать девочки, запертой на балконе в Твери, найдена

10 Июль 2020 2020-07-10T17:11:21+03:00

Женщина была на работе и думала, что за ребёнком приглядывает её сожитель

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Установлена и найдена мать девочки, которую 9 июля обнаружили запертой на балконе пятиэтажки. Напомним, прохожие увидели 7-летнюю девочку на балконе пятого этажа дома №1 по улице Вагжанова.

Ребёнок что-то кричал, привлекая к себе внимание. На место вызвали полицейских и МЧС. Когда они попали в квартиру, оказалось, что девочка там одна. Её отвезли в больницу до тех пор, пока не найдутся родные.

Сегодня стало известно, что личность матери ребёнка установлена, её нашли. По информации, полученной "КП"-Тверь", женщина ушла на работу, оставив присматривать за дочкой своего сожителя. Но он отправился по своим делам, бросив ребёнка одного.

Предположительно девочка вышла на балкон сама, испугавшись быть дома одной.

Оценку действиям матери ребёнка предстоит дать правоохранителям, равно как и решить вопрос о применении к женщине мер административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU