2020-07-10T19:10:30+03:00
Общество

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Мероприятие состоится с 10 по 12 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области, в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, с 10 по 12 июля будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Отметим, что по итогам полугодия, в Верхневолжье было совершено 120 "пьяных" ДТП, 18 человек погибли и 166 пострадали. Около трети водителей при этом отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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