Одиннадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области

10 Июль 2020 2020-07-10T16:26:55+03:00

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Авария произошла днем, 10 июля, на улице Большая Спасская во Ржеве Тверской области.

В региональном УГИБД России сообщили, что водитель автомобиля "Рено Дастер" пытался пересечь главную дорогу и не пропустил "Оку".

В результате столкновения пострадала 11-летняя пассажирка "Оки". У девочки - ссадины и ушибы. Она доставлена в ЦРБ г. Ржева. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU