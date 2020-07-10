Одиннадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
Угрозы жизни нет
В ДТП пострадала девочкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 июля, на улице Большая Спасская во Ржеве Тверской области.
В региональном УГИБД России сообщили, что водитель автомобиля "Рено Дастер" пытался пересечь главную дорогу и не пропустил "Оку".
В результате столкновения пострадала 11-летняя пассажирка "Оки". У девочки - ссадины и ушибы. Она доставлена в ЦРБ г. Ржева. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU