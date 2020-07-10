В парках Твери начинают работать прокаты и спортивные комплексы
Парки и скверы Твери постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. И, хотя все они открыты для посещения и прогулок, аттракционы пока не работают.
"Дирекция парков" опубликовала в соцсети список развлечений, которые сейчас доступны для горожан или будут открыты в ближайшие дни.
Городской сад:
- открыт для прогулок;
- с 11 июля откроется ТИР и заработает прокат настольного тенниса. Ландшафтный парк "Тьмака":
- открыт для прогулок;
- на территории действует прокат веломобилей и конный прокат;
- с 11 июля заработает спортивный комплекс "Верёвочный парк Тьмака". Парк Победы:
- открыт для прогулок;
- работают экстрим-площадка и корт для игры в большой теннис.
Об открытии аттракционов и других развлечений будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU