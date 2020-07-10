В парках Твери начинают работать прокаты и спортивные комплексы

10 Июль 2020 2020-07-10T16:20:13+03:00

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Парки и скверы Твери постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. И, хотя все они открыты для посещения и прогулок, аттракционы пока не работают.

"Дирекция парков" опубликовала в соцсети список развлечений, которые сейчас доступны для горожан или будут открыты в ближайшие дни.

Городской сад:

- открыт для прогулок;

- с 11 июля откроется ТИР и заработает прокат настольного тенниса. Ландшафтный парк "Тьмака":

- открыт для прогулок;

- на территории действует прокат веломобилей и конный прокат;

- с 11 июля заработает спортивный комплекс "Верёвочный парк Тьмака". Парк Победы:

- открыт для прогулок;

- работают экстрим-площадка и корт для игры в большой теннис.

Об открытии аттракционов и других развлечений будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU