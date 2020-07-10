2020-07-10T16:20:13+03:00
Общество

В парках Твери начинают работать прокаты и спортивные комплексы

Аттракционы пока закрыты
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ландшафтный парк "Тьмака" открыт для прогулок, работает прокат Фото: администрация ТвериЛандшафтный парк "Тьмака" открыт для прогулок, работает прокат Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

Парки и скверы Твери постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом. И, хотя все они открыты для посещения и прогулок, аттракционы пока не работают.

"Дирекция парков" опубликовала в соцсети список развлечений, которые сейчас доступны для горожан или будут открыты в ближайшие дни.

Городской сад:

- открыт для прогулок;

- с 11 июля откроется ТИР и заработает прокат настольного тенниса. Ландшафтный парк "Тьмака":

- открыт для прогулок;

- на территории действует прокат веломобилей и конный прокат;

- с 11 июля заработает спортивный комплекс "Верёвочный парк Тьмака". Парк Победы:

- открыт для прогулок;

- работают экстрим-площадка и корт для игры в большой теннис.

Об открытии аттракционов и других развлечений будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долгожданное событие: В Твери открыли памятник Сергею Лемешеву
В Тверской области запланировано создать ещё две площадки для санавиации
В Твери центр соцподдержки будет работать и в выходные
В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"
Мать девочки, запертой на балконе в Твери, найдена
Одиннадцатилетняя девочка пострадала в ДТП в Тверской области
В парках Твери начинают работать прокаты и спортивные комплексы
На Кремлёвской набережной в Москве появилось граффити с изображением Ржевского мемориала в Тверской области
Более 700 ДТП было совершено в Тверской области за полгода, погибли 94 человека
За хранение военного трофея осудили мужчину в Тверской области
Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр
Трое жителей Твери заявили в полицию о краже велосипедов
За неделю Госавтоинспекция Тверской области проверила 50 автобусов
Тверской цирк ждет масштабная реконструкция