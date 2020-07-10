2020-07-10T15:59:35+03:00
Общество

На Кремлёвской набережной в Москве появилось граффити с изображением Ржевского мемориала в Тверской области

Еще одно изображение открыто на фасаде девятиэтажки в Зубцове
Ольга ТРОФИМОВА
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Граффити с изображением Ржевского мемориала Фото: rvio.histrf.ruГраффити с изображением Ржевского мемориала Фото: rvio.histrf.ru
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На фасаде здания у Большого каменного моста в Москве, по адресу Кремлёвская набережная, дом 1/9, стр. 8 появилось масштабное изображение воина с Ржевского мемориала Советскому солдату.

Это и еще одно граффити, которое красуется на стене девятиэтажки в Зубцове на дома №37 по улице Победы, появились в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества.

Ранее граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату было создано и в деревне Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Рисунок появился на стене пятиэтажного дома.

Напомним, официальная церемония открытия Ржевского мемориала состоялась 30 июня. С 1 июля памятник, музей и территорию открыли для посетителей.

СПРАВКА "КП":

История создания Ржевского мемориала

Впервые о создании этого мемориала заговороили на подведении итогов в лагере проходящей в Ржевском районе поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в 2017 году.

Общие потери Красной Армии в операциях 1942-1943 годов на Ржевско-Вяземском выступе, позднее объединенных под символическим названием "Ржевская битва", составили по разным оценкам от 1,1 до 1,3 млн человек.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориала недалеко от деревни Хорошево в Ржевском районе.

По итогам творческого конкурса был выбран проект памятника скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Мемориал возводился на народные пожертвования и спонсорские средства.

Открыть мемориал планировали к 9 мая, но эпидемия коронавируса внесла коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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