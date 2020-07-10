Более 700 ДТП было совершено в Тверской области за полгода, погибли 94 человека

10 Июль 2020 2020-07-10T15:36:36+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги за 6 месяцев работы. По данным ведомства, на территории региона за первое полуголие 2020 года зарегистрировано 784 ДТП, в которых 94 человек погибли и 957 человек получили травмы.

Из общего количества 120 ДТП было совершено с участием водителей в состоянии опьянения. В результате таких аварий 18 человек погибли и 166 пострадали. Около трети водителей при этом отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

- Более 35% граждан погибли на федеральных дорогах, - отметил врио начальника УГИБДД России по Тверской области Андрей Григорьев. - Наиболее аварийной оказалсь трасса М-10. Из-за пандемии был снижен трафик на дороге. Водители отвлекались от управления транспортными средствами, теряли контроль и совершали ДТП перед светофорными объектами, пешеходными переходами, наезжали на стоящие транспортные средства. На трассе М-9 большинство ДТП связано с разворотами и поворотами, выездами на встречную полосу.

На региональных дорогах удалось снизить количество ДТП, но и там количество погибших составило около 25%. Часто происходят съезды в кювет и опрокидывания на дорогах.

С участием пешеходов количество ДТП снизилось на 32%, последствия таких аварий, как правило, тяжелые.

ДТП с мотоциклами зафиксировано на 35% меньше, чем в прошлом году, на 12% сократилсь количество погибших.

На 60% меньше зарегистрировано аварий, в которых пострадали несовершеннолетние. Чаще всего это дети-пассажиры транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает гражданам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и просит передавать в ведомство информацию о нарушителях.

ИСТОЧНИК KP.RU