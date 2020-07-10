2020-07-10T15:06:10+03:00
Общество

За хранение военного трофея осудили мужчину в Тверской области

Немецкую мину он нашел на берегу реки
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области осужден за хранение боеприпасов Фото: архив "КП"Житель Тверской области осужден за хранение боеприпасов Фото: архив "КП"
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В Ржевском городском суде рассмотрели дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Перед судом предстал местный житель.

Установлено, что на берегу реки Осуга, вблизи деревни Лучково Зубцовского района Тверской области, мужчина нашёл немецкую осколочную минометную мину времён Великой Отечественной войны. Найденный трофей он оставил у себя и хранил дома, пока его не изъяли сотрудники полиции.

У снаряда отсутствовал взрыватель, но он мог быть взорван другим не менее опасным способом. В суде мужчина признал свою вину. Судом ему назначено лишение свободы на один год условно и штраф в 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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