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Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр

Он получил условный срок
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр Фото: арив "КП"

Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр Фото: арив "КП"

Житель Тверской области осужден за покупку поддельных денежных купюр.

Установлено, что через интернет мужчина заказал у неустановленного лица 17 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей

Часть поддельных купюр фигурант хранил при себе, а часть - в квартире по месту временного проживания. Сбывать "деньги" осужденный планировал путем оплаты за различные товары в магазинах и торговых точках на территории Твери.

Свою вину фигурант отрицать не стал.

Приговором Московского районного суда города Твери мужчина признан виновным по ч.1 ст.186 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.