Трое жителей Твери заявили в полицию о краже велосипедов

10 Июль 2020 2020-07-10T13:19:36+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратились сразу трое жителей Заволжского и Пролетарского районов с заявлениями о пропаже велосипедов. Общий ущерб от совершенных преступлений составил более 35 тысяч рублей.

- С целью выяснения подробностей произошедшего стражи правопорядка выехали на место происшествия. Полиция устанавливает злоумышленников, причастных к кражам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU