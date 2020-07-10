За неделю Госавтоинспекция Тверской области проверила 50 автобусов
В Тверской области продолжается контроль за организацией пассажирских перевозок. В период с 3 по 9 июля сотрудниками региональной Госавтоинспекции проверено более 50 водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
В ходе проверок выявлено 12 нарушений. Часть автобусов эксплуатировалась с неисправностями, не обеспечивающими безопасность движения и перевозки пассажиров.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU