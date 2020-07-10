Тверской цирк ждет масштабная реконструкция

10 Июль 2020 2020-07-10T13:01:38+03:00

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Постановления о бюджетном финансировании проектирования и реконструкции четырех государственных цирков подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о Екатеринбургском, Воронежском, Тверском и Иркутском цирках.

В пояснительных записках к документу указывается, что предполагаемая (предельная) стоимость реконструкции Тверского цирка составит 1 млрд. 519 млн. 260 тыс. рублей, из них 61,5 млн. рублей потратят на проектирование.

Государственным заказчиком и заказчиком-застройщиком является Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, а главным распорядителем бюджетных средств – Министерство культуры РФ.

По информации Росцирка, реконструкцию филиалов планируется завершить в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU