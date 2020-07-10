В Твери грабитель напал на прохожего
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что Пролетарском районе неизвестный, применив силу, похитил у него мобильный телефон и скрылся.
Потерпевший смог описать нападавшего. На розыск злоумышленника были ориентированы полицейские патрули.
В течение нескольких часов фигурант был задержан. Предполагаемым грабителем оказался неработающий ранее судимый 33-летний житель Тверской области. У него изъяли похищенный телефон.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Он задержан. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU