В Твери грабитель напал на прохожего

10 Июль 2020 2020-07-10T12:52:20+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что Пролетарском районе неизвестный, применив силу, похитил у него мобильный телефон и скрылся.

Потерпевший смог описать нападавшего. На розыск злоумышленника были ориентированы полицейские патрули.

В течение нескольких часов фигурант был задержан. Предполагаемым грабителем оказался неработающий ранее судимый 33-летний житель Тверской области. У него изъяли похищенный телефон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Он задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU