Игорь Руденя избран секретарем Тверского регионального отделения «Единой России»

10 Июль 2020 2020-07-10T13:03:02+03:00

За кого отдал свой голос на конференции сам Игорь Руденя, осталось за кадром. Фото: ПТО

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10 июля на конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» большинством голосов его секретарем избран губернатор Игорь Руденя.

За это проголосовало большинство членов тверского отделения.

В конференции участвовали депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители регионального политсовета, муниципальных образований Верхневолжья. Всего 112 человек.

Напомним, что Игорь Руденя по решению Президиума Генерального совета партии с 26 марта исполнял обязанности секретаря тверского регионального отделения «Единой России».

– Решение, принятое на конференции, – очень взвешенное, оно будет способствовать укреплению регионального отделения партии, развитию региона, – прокомментировал спикер Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Сам Игорь Руденя отметил, что избрание секретарем регионального отделения – это большая ответственность, свидетельство доверия соратников по партии.

Губернатор добавил, что партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, оказывать поддержку максимальному количеству граждан.

Игорь Руденя также поблагодарил поблагодарил всех членов партии «Единая Россия» за работу по разъяснению принятых поправок к Конституции РФ. Губернатор подчеркнул – региональному отделению партии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления предстоит большая работа по обеспечению практической реализации положений, закреплённых в обновленной Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU