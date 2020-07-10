2020-07-10T11:42:39+03:00
Экономика

Овощи-фрукты в Тверской области за полгода подорожали почти на 45%

Больше всего выросла цена на картофель
Виктория ТУШКОВА
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Овощи подорожали на 18,4%, фрукты и цитрусовые – на 31,8%.Овощи подорожали на 18,4%, фрукты и цитрусовые – на 31,8%.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В июне 2020 года продукты в Тверской области подорожали на 1,4%. С начала года (с января по июнь) рост цен на продовольствие составил 6,2%.

Статистику индексов потребительских цен в июне 2020 года обнародовал Тверьстат.

Специалисты отмечают, что на подорожание продуктов с декабря 2019 года по июнь 2020-го существенное влияние оказал рост цен на овощи-фрукты, эта категория прибавила 44,5%.

Больше всего за данный период взлетел в цене картофель, его цена выросла в 2,5 раза. Овощи подорожали на 18,4%, фрукты и цитрусовые – на 31,8%.

Серьёзно выросли в цене также сахарный песок (на 26,7%) и крупы (на 24,6%). На 4,7-7,4% подорожали масла, мука, макароны, овощные консервы и мороженое. "Молочка", конфеты, колбасы, чай, кофе, алкоголь стали дороже на 1,3-3,9%.

Подешевело в июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года мясо(-3%), а также птица (-1,7%), и яйца (-16,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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