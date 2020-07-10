В Тверской области мотоциклист "догнал" иномарку и получил травмы

10 Июль 2020 2020-07-10T11:41:11+03:00

В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 9 июля в районе дома №22 по улице Советской в Кувшиново Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель, управляя мотоциклом "Хонда", не выбрал дистанцию до впереди едущего автомобиля "Рено" под управлением 44-летнего водителя, который совершал маневр поворота налево.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, мужчине оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU