В Тверской области мотоциклист "догнал" иномарку и получил травмы
Ему оказана помощь
В ДТП пострадал мотоциклист Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 9 июля в районе дома №22 по улице Советской в Кувшиново Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что водитель, управляя мотоциклом "Хонда", не выбрал дистанцию до впереди едущего автомобиля "Рено" под управлением 44-летнего водителя, который совершал маневр поворота налево.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, мужчине оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU