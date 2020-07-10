За сутки коронавирус в Твери выявили у 10 человек
В Тверской области, по данным оперштаба на 10 июля, подтверждено 30 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 95 человек. За весь период из больниц выписан 3331 пациент.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4001 случай COVID-19. 94 человека скончались.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1344 (+10 за сутки)
Кимры 545 (+2)
Конаковский район 359 (+3)
Лихославльский район 238 (+1)
Калининский район 234 (+3).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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