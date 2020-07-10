2020-07-10T11:33:04+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус в Твери выявили у 10 человек

Всего в регионе подтверждено 30 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области от корнавируса излечились 95 человекВ Тверской области от корнавируса излечились 95 человекФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области, по данным оперштаба на 10 июля, подтверждено 30 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 95 человек. За весь период из больниц выписан 3331 пациент.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4001 случай COVID-19. 94 человека скончались.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1344 (+10 за сутки)

Кимры 545 (+2)

Конаковский район 359 (+3)

Лихославльский район 238 (+1)

Калининский район 234 (+3).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Твери осужден за покупку поддельных пятитысячных купюр
Трое жителей Твери заявили в полицию о краже велосипедов
За неделю Госавтоинспекция Тверской области проверила 50 автобусов
Тверской цирк ждет масштабная реконструкция
В Твери грабитель напал на прохожего
Игорь Руденя избран секретарем Тверского регионального отделения «Единой России»
Овощи-фрукты в Тверской области за полгода подорожали почти на 45%
В Тверской области мотоциклист "догнал" иномарку и получил травмы
За сутки коронавирус в Твери выявили у 10 человек
В Тверской области после коронавируса выздоровел 3231 человек
Направление Москва – Тверь названо самым бюджетным для путешествий на поезде в июле
Заблудившийся грибник провел 16 часов в лесах Калининского района Тверской области
В Твери неизвестный мужчина разбил две машины и ударил прохожего
Водитель мопеда пострадал в ДТП на Волоколамском шоссе в Твери
Саженцами, фруктами и овощами без документов торговали на рынке в Тверской области
Ночью в Твери сгорела иномарка
Лось погиб под колесами иномарки в Тверской области
Жителей Твери приглашают на онлайн-лекцию кандидата физико-математических наук Олега Шавыкина
Камеру для заключенных женщин воссоздали на фабрике имени Вагжанова в Твери
Японский грузовик и КамАЗ столкнулись в Тверской области
Более 500 самозанятых граждан легализовались в Тверской области
В Тверской области на выпуск СИЗов перепрофилировались 39 предприятий
Банду "чёрных риэлторов" задержали в Тверской области
В Тверской области осудили за взятку высокопоставленного полицейского и его бывшего подчиненного