За сутки коронавирус в Твери выявили у 10 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T11:33:04+03:00

В Тверской области от корнавируса излечились 95 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Всего в регионе подтверждено 30 новых случаев

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В Тверской области, по данным оперштаба на 10 июля, подтверждено 30 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 95 человек. За весь период из больниц выписан 3331 пациент.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4001 случай COVID-19. 94 человека скончались.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1344 (+10 за сутки)

Кимры 545 (+2)

Конаковский район 359 (+3)

Лихославльский район 238 (+1)

Калининский район 234 (+3).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU