Направление Москва – Тверь названо самым бюджетным для путешествий на поезде в июле
Направление Москва – Тверь названо самым бюджетным для путешествий на поезде в июле 2020 года.
В какие города можно спланировать бюджетную поездку выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip».
Дешевле всего – билет Москва-Тверь. Его можно купить за 350 рублей. Немного дороже для жителя столицы обойдётся поездка в Смоленск – 420 рублей. В Калугу из Москвы можно уехать за 490 рублей.
Так что поток москвичей в тверской регион в ближайшее время вряд ли оскудеет, учитывая, что наши края и без того пользуются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга большой популярностью.
Напомним, в Тверской области с 20 июня всем желающим разрешено заселение, равно как и бронирование мест, в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и турбазах.
ИСТОЧНИК KP.RU