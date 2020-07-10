10 Июль 2020 2020-07-10T11:04:15+03:00

Поток москвичей в Тверь в ближайшее время вряд ли оскудеет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Билет из столицы в Тверь можно купить всего за 350 рублей

Изменить размер текста: A A

Направление Москва – Тверь названо самым бюджетным для путешествий на поезде в июле 2020 года.

В какие города можно спланировать бюджетную поездку выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip».

Дешевле всего – билет Москва-Тверь. Его можно купить за 350 рублей. Немного дороже для жителя столицы обойдётся поездка в Смоленск – 420 рублей. В Калугу из Москвы можно уехать за 490 рублей.

Так что поток москвичей в тверской регион в ближайшее время вряд ли оскудеет, учитывая, что наши края и без того пользуются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга большой популярностью.

Напомним, в Тверской области с 20 июня всем желающим разрешено заселение, равно как и бронирование мест, в пансионатах, гостиницах, домах отдыха и турбазах.

ИСТОЧНИК KP.RU