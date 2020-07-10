В Тверской области после коронавируса выздоровел 3231 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T11:22:24+03:00

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В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 30 новых случаев. Всего, по данным на 10 июля, инфекция выявлена у 4001 человека.

С начала пандемии из больниц выписаны 3231 человек (+95 за минувшие сутки).

В настоящее время 676 (-68 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.

93 человека скончались от коронавируса (+3 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 10 июля, подтверждено 6635 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU