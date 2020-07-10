Заблудившийся грибник провел 16 часов в лесах Калининского района Тверской области

10 Июль 2020 2020-07-10T10:42:33+03:00

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8 июля в лесу рядом с СНТ "Здоровье" в Калининском районе заблудился пожилой мужчина. Грибник ушел в лес около 15:00 дня, взяв с собой мобильный телефон.

К 19 часам он сумел позвонить домой и очень путано рассказать где, по его мнению, он находится.

Около 21:00 часа из Твери к месту поиска выехали два экипажа волонтеров, а также спасатели МЧС и АСС. Поисковые группы отправились по заданным маршрутам с задачами работы на отклик.

- Условия для поиска были тяжелые. Во-первых, практически непрерывный дождь, который шел всю ночь. Во-вторых, лес с буреломами, болотинами и, главное, густым лиственным подлеском, который значительно приглушал все звуки и затруднял работу на отклик. В-третьих, довольно значительное ночное похолодание, которое для промокших за 2-3 часа волонтеров создало совсем уж некомфортные условия, - рассказали подробности волонтеры.

Около 23 часов у заблудившегося грибника разрядился телефон, но поиски продолжались и завершились успешно.

- Почти два часа ушло у группы на вывод из леса найденного грибника, который, несмотря на явную опасность для собственных жизни и здоровья, не бросил полную корзину грибов, - сообщают поисковики.

В 7:00 утра грибника и поисковую группу встретили родственники пропавшего. Мужчину обследовали медики.

ИСТОЧНИК KP.RU