2020-07-10T09:58:46+03:00
Общество

В Твери неизвестный мужчина разбил две машины и ударил прохожего

Злоумышленника ищут
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник разбил две машины Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дима ГущинЗлоумышленник разбил две машины Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дима Гущин
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Инцидент произшел 9 июля в районе дома №4 по улице Горького в Заволжском районе Твери.

Около полуночи молодой человек крепкого телосложения, в костюме защитного цвета, с рюкзаком разбил две машины.

- Он находился в невменяемом состоянии, кричал, что псих, и ему все можно. Ударил по лицу мужчину, который пытался его остановить. Ушёл по мосту в сторону улицы Туполева. Последний раз его видели возле магазина "Домино". До силикатки вроде не дошёл, - сообщают очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети и просят помощи в поисках злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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