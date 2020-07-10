В Твери неизвестный мужчина разбил две машины и ударил прохожего
Злоумышленника ищут
Злоумышленник разбил две машины Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дима Гущин
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Инцидент произшел 9 июля в районе дома №4 по улице Горького в Заволжском районе Твери.
Около полуночи молодой человек крепкого телосложения, в костюме защитного цвета, с рюкзаком разбил две машины.
- Он находился в невменяемом состоянии, кричал, что псих, и ему все можно. Ударил по лицу мужчину, который пытался его остановить. Ушёл по мосту в сторону улицы Туполева. Последний раз его видели возле магазина "Домино". До силикатки вроде не дошёл, - сообщают очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети и просят помощи в поисках злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU