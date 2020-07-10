Водитель мопеда пострадал в ДТП на Волоколамском шоссе в Твери
Он получил тяжелые травмы
ДТП на Волоколамском шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 8:30 утра 10 июля, в районе дома №23 на Волоколамском шоссе в Твери.
По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись автомобиль "Фольксваген Поло" и мопед.
Водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество водителю мопеда.
В результате столкновения пострадал мопедист. У него - травма головы, сотрясение мозга и ушибы конечностей. Документов на мопед и водительского удостоверения при себе не имел. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU