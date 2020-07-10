Саженцами, фруктами и овощами без документов торговали на рынке в Тверской области
9 июля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке Весьегонска и установили факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.
В ходе проверки выявлена реализация партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году, саженцев роз без документов.
Еще в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - абрикосами, черешней, картофелем из Азербайджана, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности. Саженцы роз сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU