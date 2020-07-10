Ночью в Твери сгорела иномарка

10 Июль 2020 2020-07-10T09:23:14+03:00

ЧП произошло в Заволжье Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Иван Рассевич

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В ночь на 10 июля в Заволжском районе Твери сгорел "Мерседес". Фотографиями в группе "Подслушано у водителей" поделились очевидцы.

- В огне пострадала передняя часть автомобиля, моторный отсек на площади 3 кв. метра. А также передняя часть автомобиля "Рено Логан", припаркованного рядом, - уточнили в пресс-службе У МЧС России по Тверской области.

Предположительная причина пожара - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU