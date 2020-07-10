Ночью в Твери сгорела иномарка
ЧП произошло в Заволжском районе
ЧП произошло в Заволжье Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Иван Рассевич
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В ночь на 10 июля в Заволжском районе Твери сгорел "Мерседес". Фотографиями в группе "Подслушано у водителей" поделились очевидцы.
- В огне пострадала передняя часть автомобиля, моторный отсек на площади 3 кв. метра. А также передняя часть автомобиля "Рено Логан", припаркованного рядом, - уточнили в пресс-службе У МЧС России по Тверской области.
Предположительная причина пожара - поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU