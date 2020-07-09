2020-07-09T23:48:23+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на онлайн-лекцию кандидата физико-математических наук Олега Шавыкина

Начало в 13.30
Ирина ТАРАСОВА
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Вторая часть посвящена практическим приложениям квантовой физики. Фото: тверской православный молодежный клуб "Сеятель"Вторая часть посвящена практическим приложениям квантовой физики. Фото: тверской православный молодежный клуб "Сеятель"
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11 июля в 13:30 кандидат физико-математических наук Олег Валерьевич Шавыкин проведет онлайн-лекцию на тему «Наука XXI века: невероятно, дешево и экологично». Лекция будет бесплатной.

В первой части лекции будет совершено историческое путешествие по развитию научных представлений, показаны взаимоотношения наука-религия и наука-лженаука. Будут рассмотрены перспективы покорения космоса, развития робототехники и нейронных сетей.

Вторая часть посвящена практическим приложениям квантовой физики (телепортация и квантовые компьютеры), успехам в нанотехнологиях (новая медицина, материалы и экология).

Во время трансляции в комментариях можно задавать вопросы лектору. На эти вопросы будут даны ответы после каждой части.

Продолжительность каждой части: примерно 40 минут + ответы на вопросы (с перерывом 5 минут).

Лекция подготовлена по инициативе тверского православного молодежного клуба Сеятель при поддержке Математического факультета Тверского государственного университета.

Онлайн площадки на которых будет проходить трансляция:

https://vk.com/seyat

https://fb.com/groups/seyat

https://goo.su/1Mvm (YouTube)

ИСТОЧНИК KP.RU

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