Японский грузовик и КамАЗ столкнулись в Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T21:25:38+03:00

Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши". Фото: УГИБДД по Тверской области

Изменить размер текста: A A

9 июня в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. На 111 км автодороги М-10 столкнулись два технических средства. Есть пострадавший.

39-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиши Кантер" отвлекся во время движения и по этой причине не заметил КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 47-летний мужчина. После чего врезался в него.

- Оба водители были трезвые. Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши", угрозы его жизни нет. Диагноз уточняется, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU