Японский грузовик и КамАЗ столкнулись в Тверской области
Пострадал водитель грузовика
Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши". Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:
9 июня в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. На 111 км автодороги М-10 столкнулись два технических средства. Есть пострадавший.
39-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиши Кантер" отвлекся во время движения и по этой причине не заметил КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 47-летний мужчина. После чего врезался в него.
- Оба водители были трезвые. Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши", угрозы его жизни нет. Диагноз уточняется, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU