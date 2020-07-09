2020-07-09T21:25:38+03:00
Происшествия

Японский грузовик и КамАЗ столкнулись в Тверской области

Пострадал водитель грузовика
Ирина ТАРАСОВА
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Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши". Фото: УГИБДД по Тверской областиВо время аварии пострадал водитель "Митсубиши". Фото: УГИБДД по Тверской области
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9 июня в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. На 111 км автодороги М-10 столкнулись два технических средства. Есть пострадавший.

39-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиши Кантер" отвлекся во время движения и по этой причине не заметил КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 47-летний мужчина. После чего врезался в него.

- Оба водители были трезвые. Во время аварии пострадал водитель "Митсубиши", угрозы его жизни нет. Диагноз уточняется, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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