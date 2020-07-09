2020-07-09T20:20:38+03:00
Общество

Более 500 самозанятых граждан легализовались в Тверской области

Теперь они могут претендовать на меры господдержки
Алексей АНДРЕЕВ
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Специальный налоговый режим для самозанятых введен в регионе с 1 июля. Фото: ПТОСпециальный налоговый режим для самозанятых введен в регионе с 1 июля. Фото: ПТО
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С 1 июля в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени введен специальный режим «Налог на профессиональный доход». Он действует для самозанятых граждан, которые официально зарегистрировали свой статус. Это уже сделали 566 человек.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физлиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов налог по льготным ставкам: 4% при предоставлении услуг физлицам, 6% при предоставлении услуг юрлицам.

Также самозанятые жители Тверской области могут претендовать на все меры господдержки малого и среднего предпринимательства: льготные кредиты, субсидии и гранты и т.д. Подробно узнать о них можно на сайте регионального Центра «Мой бизнес».

Добавим, что по решению президента Владимира Путина статус самозанятого теперь можно получить не с 18, а с 16 лет. Игорь Руденя в связи с этим поручил внести необходимые изменения в региональное законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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