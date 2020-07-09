В Тверской области на выпуск СИЗов перепрофилировались 39 предприятий

9 Июль 2020 2020-07-09T20:02:49+03:00

Сегодня потребность Верхневолжья в средствах индивидуальной защиты обеспечена в полном объеме. Фото: ПТО

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Работу по наращиванию производства масок и других средств зашиты в пандемию в Тверской области 8 июля в Совете Федерации РФ отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает областное правительство.

Напомним, что министр приезжал в наш регион в мае. Тогда Денис Мантуров вместе с губернатором Игорем Руденей поучаствовал в церемонии запуска линии производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького.

Всего в Тверской области в связи с пандемирей и соотвествующим указанием губернатора на выпуск СИЗ перепрофилировались 39 предприятий легкой промышленности.

Максимальная мощность производства специализированной продукции в Верхневолжье составляет 800 тыс. изделий в сутки. Это один лучших показателей в стране.

Благодаря мобилизации производств в разных муниципалитетах региона в максимально оперативные сроки были выполнены стратегически важные заказы по производству СИЗ.

Сегодня потребность Верхневолжья в средствах индивидуальной защиты обеспечена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU